Corridoi umanitari: 114 rifugiati da Libia accolti a Fiumicino. Tajani (min. Esteri), “è la migliore risposta ai trafficanti di essere umani”

“L’Italia ha una lunga tradizione di accoglienza. È l’unico Paese che ha attivato dei corridoi umanitari. Oggi l’arrivo di 114 migranti dalla Libia è la migliore risposta ai trafficanti di essere umani e all’immigrazione illegale”. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che questo pomeriggio ha accolto all’aeroporto di Fiumicino 114 rifugiati e richiedenti asilo provenienti dalla Libia giunti in Italia grazie ad un’operazione di evacuazione umanitaria. A dare il benvenuto alle persone c’erano anche, tra gli altri, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Chiara Cardoletti per l’Unhcr, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.