Natale: Milano, da domani a Palazzo Lombardia i “Presepi dal mondo” raccolti dai Frati missionari cappuccini

(Foto: Frati missionari cappuccini)

Il tema della natività interpretato da maestri artigiani di diversi Continenti per portare un messaggio universale di pace e fraternità. A Milano, a Palazzo Lombardia, tornano i “Presepi dal mondo”, i manufatti raccolti dai Frati missionari cappuccini di piazzale Cimitero Maggiore 5, che quest’anno si potranno ammirare agli ingressi dell’edificio da giovedì 1° dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023.

In mostra 13 quadri suddivisi in 5 sezioni in base al materiale utilizzato: legno, argilla, terracotta, ecc. In più, sarà allestito un presepe tradizionale particolarmente scenografico al 35° piano, dove hanno sede gli uffici del governatore. Dichiara fra Marino Pacchioni, direttore del Centro missionario: “Collaboriamo gratuitamente volentieri con la Regione perché ognuno di noi è missionario in primis nella comunità dove vive. Intorno a noi guerre, pandemie, ingiustizie, ipocrisia, superbia ci potrebbero indurre a non credere più nella possibilità di salvezza. Eppure, quando quel bambino è nato in una capanna, le cose non erano molto diverse da oggi in fatto di indifferenza, sopraffazioni, miseria, malattia… Gesù infatti non è venuto per i buoni, perché il mondo è santo, ma proprio perché è malato; per chi si è perduto, per ognuno di noi, quando siamo stanchi, delusi, perseguitati, maltrattati, peccatori. Allora, non perdiamo occasione per lasciarci sollecitare dai presepi ad accettare questa Sua proposta di amore e di vita vera! Anche al Convento abbiamo una mostra di diorami molto utile per ripercorrere tutte le tappe più importanti della vita del Cristo. Torniamo al Vangelo perché sia davvero Natale nei nostri cuori e non solo nelle vetrine e negli addobbi”.