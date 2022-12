Diocesi: Perugia, venerdì mons. Maffeis presiede una messa in ricordo dell’arcivescovo emerito Giuseppe Chiaretti

Ricorrerà venerdì 2 dicembre il primo anniversario della morte di mons. Giuseppe Chiaretti (1933-2021), arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve dal 1995 al 2009, vicepresidente della Cei e presidente della Conferenza episcopale umbra dal 2004 al 2009.

Nella cattedrale di San Lorenzo, alle 17, l’attuale arcivescovo, mons. Ivan Maffeis, presiederà la celebrazione eucaristica nel ricordo di mons. Chiaretti insieme al card. Gualtiero Bassetti, a sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi, seminaristi e popolo di Dio.

Si farà memoria di “un vescovo che – si legge in una nota della diocesi – ha scritto una bella e importante pagina della storia della Chiesa da trasmettere alle future generazioni. È stato un infaticabile pastore nel guidare il suo gregge in un lungo cammino caratterizzato dalla ‘nuova evangelizzazione’ per la quale tanto si è prodigato, fondata sulla carità e sulla missione, oltre che sull’annuncio della Parola. Grande studioso e uomo di elevato spessore culturale, ha saputo trasmettere la fede anche attraverso la promozione e la valorizzazione dell’arte, della storia e della cultura in generale”. “È stato, soprattutto, un pastore profetico se si riflette sulla stagione sinodale intrapresa oggi dalla Chiesa”, prosegue la nota. Nel 2006, quando indisse il Sinodo diocesano, scrisse: “Il Sinodo avvia i sacerdoti, religiosi e laici in un cammino insieme, che sia vera missione tra i cristiani e di confronto-dialogo con i ‘distanti’… Non è un esame di tutta la vita della diocesi nella sua ripartizione classica di catechesi-liturgia-carità, ma solo una puntualizzazione sulla dimensione missionaria della nostra Chiesa in rapporto all’evangelizzazione”.