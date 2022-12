Diocesi: Ac Gorizia, sabato si inaugura una mostra per i cento anni di presenza “tra memoria e profezia”

Verrà inaugurata nella mattinata di sabato 3 dicembre, a Gorizia, la mostra “Ac.Cento – Azione Cattolica tra memoria e profezia. Cento anni di presenza nell’arcidiocesi di Gorizia”

“Il 2022 è un anno molto importante per l’Azione Cattolica di Gorizia, perché si ricordano i suoi primi cento anni di attività”, si legge in una nota nella quale viene ricordato l’“impegnativo lavoro che ci ha visto dal 2021 impegnati per il riordino degli archivi e la riscoperta di soci e sacerdoti che molto hanno dato alla nostra associazione, alla diocesi ed a tutta la società isontina”. Il frutto di questo lavoro sarà visibile nella mostra ospitata nel Palazzo dell’ex Seminario. La cerimonia inaugurale avrà inizio alle 10.