Commissione Ue: 109 milioni di euro per migliorare i collegamenti ferroviari in Sicilia (anello ferroviario di Palermo)

Oggi la Commissione ha approvato un investimento di oltre 109 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale per costruire una nuova sezione dell’anello ferroviario a Palermo. L’Ue sta finanziando la prima delle due fasi di costruzione necessarie per completare il circuito dell’anello ferroviario del capoluogo siciliano, spiega una nota. La tratta elettrificata a binario unico di 1,7 km oggetto del progetto va dall’attuale fermata Giachery alla stazione Politeama. Insieme al Politeama, l’opera prevede la realizzazione di altre due stazioni: Porto, tra Giachery e Politeama; e Libertà. “Il nuovo tratto dell’Anello ferroviario di Palermo migliorerà le infrastrutture di trasporto della città, favorendo il passaggio dal trasporto privato a quello pubblico. Meno automobili sulle strade ridurranno le emissioni e il consumo di energia, con conseguente migliore qualità dell’aria, un ambiente più pulito, una migliore qualità della vita e un centro cittadino più vivibile. Ridurrà inoltre i tempi di viaggio per le persone che continuano a utilizzare le strade e ridurrà il rischio di incidenti attualmente elevato”. Altri vantaggi socioeconomici includono la creazione di posti di lavoro “in un’area con un alto tasso di disoccupazione, un più facile accesso ai servizi e minori costi di trasporto”. Il progetto sarà operativo entro dicembre 2023.

Il commissario per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “Questo investimento contribuirà allo sviluppo socioeconomico della Sicilia, rendendola più accessibile e attraente per vivere e lavorare. Palermo è una delle città più grandi d’Italia e necessita di trasporti pubblici più adeguati. Questo progetto si tradurrà in una migliore infrastruttura di trasporto per i palermitani, che avranno un’alternativa sostenibile ed efficiente all’uso dell’auto privata. Porterà a un maggiore utilizzo dei treni, minori emissioni e meno congestione”. A settembre, la Commissione ha già adottato un investimento dell’Ue di 101 milioni di euro in Sicilia, per un migliore collegamento ferroviario tra Bicocca e Catenanuova.