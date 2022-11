Maltempo a Ischia: don Ballirano (parroco Casamicciola), “attivato il Centro di raccolta per fornire ai quartieri ancora isolati ciò che serve”. In arrivo abbigliamento per sfollati

(Foto: don Gino Ballirano)

Non si ferma la macchina della solidarietà a Casamicciola, la zona dell’isola di Ischia colpita da un’alluvione nella mattina presto di sabato 26 novembre che ha provocato una frana con otto vittime accertate e 4 dispersi al momento. Quando raggiungiamo telefonicamente don Gino Ballirano, parroco di Santa Maria Maddalena a Casamicciola, è in giro su un furgone per distribuire aiuti. “Ieri – ci racconta -, dopo la riunione con la Caritas diocesana – abbiamo attivato in parrocchia un Centro per la raccolta di alimenti e prodotti per l’igiene, che servirà per lo smistamento delle derrate alimentari e del resto che serve alle persone che abitano in alcuni quartieri isolati, non in quanto danneggiati dal maltempo ma perché le strade sono ancora impraticabili”. Successivamente, aggiunge il parroco, “arriveranno anche altri tipi di rifornimento, come vestiario, soprattutto per gli sfollati che sono in albergo”, avendo dovuto lasciare le loro case in zone a rischio.