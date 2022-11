Da questo pomeriggio, i siti vaticani sono tutti “off line”, cioè non accessibili da nessun device, non solo dai computer ma anche dai cellulari. “Avevamo notato dei rallentamenti, è in corso un’attività di manutenzione sulla rete”, fanno sapere dalla sala stampa vaticana, dove i giornalisti presenti sono per ora in “stand by” e in attesa di eventuali novità. Tra i siti non raggiungibili, quello istituzionale della Santa Sede, il sito dei Musei Vaticani e quello di Vatican News.