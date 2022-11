Missio Giovani: itinerario formativo 2022/23, il land grabbing topic di dicembre. Questa sera webinar introduttivo

Con l’inizio di dicembre l’itinerario formativo per l’anno pastorale 2022/2023 – ideato da Missio Giovani e a disposizione di gruppi, pastorali giovanili diocesane, animatori missionari, giovani che hanno la missione nel cuore – propone un nuovo tema: il land grabbing. Alle ore 21 di oggi, mercoledì 30 novembre, un webinar approfondirà il topic: sulla piattaforma Zoom, Ilaria De Bonis, giornalista di Popoli e Missione, avrà come ospite Parmelo Saitoti, attivista Masai ed esponente di una onlus che si batte per i diritti della terra in Tanzania. Insieme, spiegano da Missio, affronteranno la questione della costruzione del più grande oleodotto interrato al mondo, l’Eacop, in fase di realizzazione proprio nel Paese africano. Nel sito della Fondazione della Cei la presentazione del tema dell’itinerario formativo 2022/2023 per il mese di dicembre, a cura di Giovanni Rocca, segretario nazionale di Missio Giovani.