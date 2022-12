Teologia e Sacra Scrittura: Trento, all’Issr Guardini porte aperte il 1° e il 5 dicembre

Foto: Issr Romano Guardini - Trento

Dalle grandi domande della teologia allo studio della sacra scrittura, dalla filosofia al diritto canonico. C’è davvero ampia possibilità di scelta per chiunque intenda prendere parte all’iniziativa delle “porte aperte” all’Istituto superiore di Scienze religiose “Romano Guardini” di Trento nel pomeriggio di domani, giovedì 1° dicembre, e di lunedì 5 dicembre. Le lezioni, destinate agli studenti iscritti, saranno infatti aperte in via straordinaria anche ad eventuali uditori esterni: chiunque fosse interessato vi potrà quindi liberamente partecipare.

Questo il programma delle lezioni disponibili per la partecipazione libera dalle 15.45 alle 17.15 e dalle 17.30 alle 19 nella sede dell’Issr all’interno del Seminario diocesano di corso Tre Novembre 46.

Domani dalle 15.45 all 19 “Metafisica” con Michele Dossi, e “Sacramenti: l’Eucarestia” con don Giampaolo Tomasi. Dalle 17.30 alle 19 “Diritto canonico” con don Luigi Giovannini; “Teologia fondamentale” con don Andrea Decarli; “Sociologia generale” con Alberto Zanutto.

Lunedì 5 dicembre dalle 15.45 alle 17.15: “Vangeli sinottici e Atti” con don Stefano Zeni; “Escatologia” con Milena Mariani; “Teologia trinitaria” con don Cristiano Bettega; “Temi di Teologia biblica” con Gregorio Vivaldelli. Dalle 17.30 alle 19 “Storia della teologia” con Leonardo Paris; “Patrologia” con suor Chiara Curzel; “Letteratura paolina” con don Stefano Zeni.