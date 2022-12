Diocesi: San Miniato, venerdì sera “Dietro la moda, dietro le canzoni” in vista del Giubileo

In vista del Giubileo della diocesi di San Miniato, che verrà inaugurato domenica 4 dicembre, l’auditorium di piazza Buonaparte ospiterà venerdì sera l’incontro “Dietro la moda, dietro le canzoni – Dialogo di un autore diversamente credente con un industriale diversamente imprenditore”. Protagonisti dell’iniziativa, con inizio alle 21 e introdotta dal vescovo Andrea Migliavacca, saranno Marco Bartoletti, titolare della “BB”, azienda leader per gli accessori dell’alta moda – realtà dove trovano lavoro persone in difficoltà o con gravi problemi di salute – e Beppe Dati, musicista e paroliere di successo (ha scritto tra gli altri per Guccini, Mia Martini, Laura Pausini…). Dati, che si definisce non credente o “diversamente credente”, nel 2004 ha vinto il Festival di Sanremo grazie a una canzone scritta per Marco Masini ed è autore del musical “Il mio Gesù”.

“L’incontro – spiega mons. Migliavacca – è nato su proposta di Beppe Dati con l’idea di promuovere l’arte, la canzone e alcune esperienze imprenditoriali etiche di significato, come quella di Bartoletti. In vista del Giubileo della diocesi, dato che i nostri territori sono connotati da un vivace e intelligente mondo imprenditoriale, abbiamo voluto dare un’attenzione tutta particolare – proprio in avvio di Giubileo – alla cultura in senso lato e alla cultura del lavoro più nello specifico”. “La serata – conclude il vescovo – si configura allora come un momento di arricchimento in vista del cammino di Chiesa nell’anno giubilare che ci attende”.