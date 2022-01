David Sassoli: il ricordo di premier e cancellieri. “Un amico, un vero europeo, ha lottato per i valori e i principi dell’Ue”

I leader europei condividono il loro dispiacere per la scomparsa di David Sassoli e postano le foto dei loro incontri e delle loro strette di mano con il presidente del Parlamento europeo. “Che triste notizia la scomparsa del presidente Sassoli”, ha scritto su Twitter Pedro Sanchez, il premier spagnolo, definendolo “un amico progressista, un grande difensore dei valori europei, che negli ultimi anni ha lavorato fermamente per un’Ue più unita e sociale durante la pandemia”. Per il cancelliere austriaco Karl Nehammer, Sassoli era un “convinto europeo”. Il premier croato Andrej Plenkovic ricorda “l’ottima collaborazione” durante il semestre di presidenza europea della Croazia nel 2020 e aggiunge: “David era un grande amico e ha dato un forte contributo al rafforzamento della democrazia europea”. Per il premier cipriota Nicos Anastasiades, “il suo lavoro per modernizzare il Parlamento europeo era visionario”.

Dal Portogallo, Antonio Costa scrive di Sassoli come “un amico con il quale ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto negli ultimi due anni. Un umanista che, da giornalista, eurodeputato e presidente del Parlamento europeo, ha sempre difeso i valori europei con coraggio e libertà”. E promette: “Continueremo la tua missione, David!”. Eduard Heger, premier slovacco scrive di “perdita enorme” e ricorda di Sassoli “la sua cordialità e il suo atteggiamento professionale”, che “ci mancheranno molto”, e si dice “grato di averlo conosciuto anche personalmente, al di là del Consiglio europeo”.

“Grazie, David”, scrive in italiano anche il presidente lituano Gitanas Nauseda, dopo averlo definito “un vero europeo che difendeva fermamente i valori democratici e si dedicava pienamente al progetto europeo. Ricorderemo sempre i suoi sforzi nel creare un’Europa più efficace e più vicina ai cittadini”. “Era un amico della Romania e un leader che ha lottato per i valori e i principi europei”, le parole del presidente Klaus Iohannis. Di lui Mark Rutte, primo ministro olandese, scrive che era “una persona che ha sempre lavorato alacremente per il bene dell’Europa e un grandissimo difensore dei suoi principi e valori. Ma soprattutto un uomo gentile e garbato”.

“L’Europa perde un presidente del Parlamento molto impegnato, l’Italia un politico intelligente, la Germania un buon amico”, le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz in un messaggio di cordoglio alla famiglia. Anche dalla premier finlandese Sanna Marin parole di cordoglio alla famiglia per la perdita di David Sassoli, “un grande europeo che ha dedicato la sua vita alla democrazia”. Un messaggio sul profilo Twitter della presidenza francese dell’Ue esprime le condoglianze a famigliari, amici e membri del Parlamento europeo “di cui ha esercitato la presidenza con dignità, professionalità e dedizione”.