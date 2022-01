David Sassoli: Colombo (Uecoop), “ha profuso un grande impegno per costruire un’Europa inclusiva e solidale”

“Sono addolorato per la scomparsa di David Sassoli che ho conosciuto ed apprezzato prima come giornalista e poi come presidente del Parlamento europeo. Ne ricordo le grandi qualità professionali, l’umanità e il grande impegno profuso per costruire un’Europa inclusiva e solidale”. Così il presidente dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop), l’ex magistrato Gherardo Colombo, sulla scomparsa del presidente del Parlamento europeo per la quale viene espresso il cordoglio di tutto il mondo cooperativo nazionale.