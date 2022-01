David Sassoli: Treu (Cnel), “continuare la sua opera intelligente e assidua per la costruzione di una Europa più democratica e solidale”

“‘Se c’è una lezione che dobbiamo imparare dal Covid-19 è quella della nostra interdipendenza, il valore della collaborazione e della solidarietà’. Mi piace ricordare David Sassoli con le sue stesse parole, pronunciate al Cnel il 16 dicembre 2020 in occasione di un workshop sul Tecnopolo del Mediterraneo di Taranto. In quell’occasione, sottolineò anche l’importanza del partenariato in ambito sociale, economico e culturale nonché sulla necessità di investire in progetti capaci di abbattere le disuguaglianze”. Così il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), Tiziano Treu, ricorda il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso questa notte ad Aviano.

“È venuta a mancare una persona gentile e appassionata, per me un amico di lunga data”, ha aggiunto Treu, secondo cui “il ricordo del suo impegno ci deve sostenere nel continuare la sua opera intelligente e assidua per la costruzione di una Europa più democratica e solidale. Alla famiglia di David Sassoli rivolgo il mio cordoglio personale e quello dell’assemblea tutta del Cnel”.