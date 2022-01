Papa Francesco: David Sassoli è stato “un credente animato di speranza e di carità”

(Foto Vatican Media/SIR)

Un “credente animato di speranza e di carità, competente giornalista e stimato uomo delle istituzioni che, in modo pacato e rispettoso, nelle pubbliche responsabilità ricoperte si è prodigato per il bene comune con rettitudine e generoso impegno, promuovendo con lucidità e passione una visione solidale della comunità europea e dedicandosi con particolare cura agli ultimi”. Così il Papa, in un telegramma di cordoglio inviato tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin alla moglie, Alessandra Vittorini, ricorda il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso questa notte. Dichiarandosi “spiritualmente vicino” alla moglie e ai figli, Livia e Giulio, “in questo momento di dolore per la prematura scomparsa”, il Santo Padre assicura “sentita partecipazione al grave lutto che colpisce l’Italia e l’Unione europea”, invocando “dal Signore risorto la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita”.