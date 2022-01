Formazione: Uer, “pillole di saggezza pratica” con Gigi De Palo

“Proporre, agli studenti, una chiave di lettura della realtà che unisca la concretezza della vita quotidiana con gli insegnamenti delle più note correnti della spiritualità occidentale e non solo”. Questo l’obiettivo del il ciclo di seminari “Pillole di Saggezza Pratica”, con Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle famiglie, organizzato dall’Università Europea di Roma (Uer) in collaborazione con il Corso di Studi in Scienze e tecniche Psicologiche e Psicologia. L’iniziativa – spiegano i promotori – si inserisce nell’ambito della Formazione Integrale dell’Uer, che ha ripreso le attività del settore di Eccellenza Accademica, volte al perfezionamento del profilo accademico dello studente, con una particolare attenzione al welfare. Il ciclo di seminari – si legge in una nota -affronta temi cruciali per la vita dei giovani come: “Perché lavorare e studiare?”, “Competenza e padronanza di sé” e “Vivere bene il tempo”. Un altro evento appena promosso dall’ateneo è la “lectio magistralis” tenuta da Giovanni Polizzi, ex-diplomatico e già Ambasciatore d’Italia in Costa d’Avorio dal 2005 al 2007 ed in di Lettonia dal 2011 al 2015, sul tema “Territori contesi e cultura del negoziato”. La conferenza si è svolta in collaborazione con il corso “Etica, Territorio e Sviluppo sostenibile”, dei professori Guido Traversa e Susy Zanardo, appartenente al Corso di Studi in Turismo e valorizzazione del territorio. L’obiettivo della lectio è stato quello di “fornire agli studenti elementi fondamentali e conoscenze specifiche, da dover tenere in considerazione nel proprio futuro lavoro, nel mondo del turismo, in contesti potenzialmente complessi”. Sempre nell’ambito della Formazione Integrale Uer, è ripartito il percorso di Eccellenza Umana, giunto alla sua dodicesima edizione. Gli incontri sono tenuti dai docenti di Psicologia Paolo Musso, Alessandro Spampinato e Paolo Scapellato. Infine, sempre nell’ambito dell’Eccellenza, è iniziato il Ciclo di seminari sulla Leadership.