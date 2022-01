Ordine di Malta: fra’ Luzzago (Luogotenente di Gran Maestro), “unirsi per affrontare le sfide del millennio”

Serve “una risposta unita e trasversale per affrontare le sfide del momento, mettendo al centro degli sforzi i valori di fraternità e di etica affinché nessuno resti indietro”. Questo l’appello del Luogotenente di Gran Maestro, fra’ Marco Luzzago, in occasione dell’udienza con il Corpo diplomatico accreditato presso il Sovrano Ordine di Malta. L’incontro, nella sede di governo della Villa Magistrale, si è svolto in forma ridotta a causa delle restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia di Covid, tema al centro del discorso del Luogotenente di Gran Maestro. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming e seguito da circa 180 persone. “Alcuni cambiamenti che stiamo vivendo sono inevitabili”, ha affermato fra’ Luzzago: “I sistemi economici sono stati duramente colpiti; la necessità di accorciare la catena del valore globale presenta ulteriori incognite; le relazioni commerciali sono cambiate e gli equilibri geopolitici sono stati stravolti”. “Il mondo è sempre più diviso tra chi difende i valori della democrazia e chi invece assume atteggiamenti autoritari e contrari ai diritti fondamentali. Non a caso è tornata alla ribalta la necessità di difendere con vigore i principi della democrazia e dei diritti umani”, ha proseguito il Luogotenente che ha poi ricordato alcuni dei principali progetti in ambito medico e sociale realizzati dall’Ordine di Malta, come gli ospedali in Africa – in Benin e in Costa d’Avorio – e i progetti di sostegno per le comunità sfollate in Iraq e gli interventi a sostegno dei rifugiati afghani. E poi ancora le nuove attività nell’ambito agroalimentare in Libano e la distribuzione di oltre cinque milioni di pasti alle persone bisognose in tutto il mondo. Fra’ Luzzago ha poi ricordato il grande impegno in ambito diplomatico dell’Ordine di Malta – i cui rapporti diplomatici sono saliti a 112 nel corso dell’anno appena concluso – sottolineando in particolare il ruolo svolto nella promozione dei diritti umani e delle istituzioni religiose nella difesa dei valori di pace e fratellanza: “L’Ordine di Malta crede fermamente che le persone animate dai valori di una sincera ispirazione alla pace ed alla tutela della dignità umana debbano unirsi per affrontare le sfide del millennio. In questo sforzo il ruolo dei leader religiosi è fondamentale”.

Presente, in rappresentanza del Corpo diplomatico accreditato, l’ambasciatore del Camerun presso il Sovrano Ordine di Malta, Antoine Zenga, che nel suo saluto ha voluto ricordare l’impegno dell’Ordine di Malta nel far fronte all’emergenza sanitaria e sociale che ha investito il mondo intero. “Fin dai primi momenti della crisi, le squadre dell’Ordine si sono mobilitate per rispondere alle numerose necessità che emergevano, in particolare riguardo ad assistenza medica, test, produzione di mascherine, sostegno economico e sociale, fino alla campagna di vaccinazione. Sono stati istituiti diversi partenariati con molti Paesi per rafforzare la sinergia nella lotta al Covid-19 e sostenere gli ospedali sotto pressione per il numero sempre crescente di persone ricoverate”. “Questi accordi sono una concreta manifestazione della solidarietà internazionale che cercate costantemente di rafforzare attraverso numerose iniziative diplomatiche”, ha sottolineato l’ambasciatore Zanga.