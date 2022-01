David Sassoli: New York Times, “campione dei valori e dell’integrazione europea”. I titoli dei giornali

“David Sassoli, una vita contro l’indifferenza” è il titolo di un articolo che ha pubblicato oggi il quotidiano spagnolo el Mundo per ripercorrere la storia del presidente del Parlamento europeo morto nella notte a Roma. Sul profilo che ne traccia il New York Times, Sassoli viene definito “un campione dei valori e dell’integrazione europea” e se ne ricorda, tra l’altro, la netta posizione rispetto alla Polonia nell’aprile scorso. Da oltre Manica, il Guardian riporta il messaggio augurale di Sassoli per Natale, e la notizia della sua morte parte proprio da lì per rimarcare come in quell’“ultimo intervento politico” Sassoli si fosse opposto “alla costruzione di muri ai confini dell’Ue”. E sottolinea come chi lo ricorda oggi ne evidenzia la sua “gentilezza”. Per i giornali tedeschi, come il die Zeit o il Frankfurter Allgemein, a colpire è il “dolore dei politici europei” per la morte di un “grande italiano ed europeo”, dolore ampiamente espresso oggi in dichiarazioni e messaggi e foto postati sui social dai membri delle più diverse fazioni politiche e istituzioni. “Tristezza in Europa dopo la morte di David Sassoli” il titolo del pezzo che compare sul sito di Le Figaro in cui si legge che “fino alla fine Sassoli ha creato stupore”, “dalla sua elezione a sorpresa alla presidenza del Parlamento europeo, nel luglio 2019, all’annuncio brutale della sua morte, all’età di 65 anni”. La testata europea Politico.eu ricorda invece il difficile mandato che Sassoli ha dovuto ricoprire a causa della pandemia, e di Sassoli presidente scrive che “era una voce profondamente conciliante”.