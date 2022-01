“A David Sassoli ci legava un sentimento di autentica amicizia. Uomo delle istituzioni, di profonda umanità e di grande professionalità da sempre impegnato per i diritti, per difendere i valori europei e punto di riferimento in Europa nella lotta alle mafie e corruzione. Ciao David ci mancherà la tua passione per la politica”. Così Libera, l’associazione contro le mafie presieduta da don Luigi Ciotti, in una nota ricorda David Sassoli.