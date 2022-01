David Sassoli: Rim, “esempio di rettitudine e serietà”

“Avresti tanto voluto essere con noi a novembre scorso… Ma ci hai consegnato un grande messaggio che diventa per noi oggi una strada da percorrere con ancora più tenacia e caparbietà, seguendo il tuo esempio di rettitudine e serietà”. Così la redazione del Rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, come rilancia www.migrantesonline.it. La redazione del Rim “ti saluta con gratitudine per la tua costante vicinanza alla nostra attività di studio, ricerca e sensibilizzazione al fenomeno della mobilità umana e italiana in particolare”.