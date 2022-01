David Sassoli: Comunità cattolica italiana di Bruxelles, “abbiamo tutti ammirato l’alta professionalità e il suo stile gentile”

“Alcuni di noi ti hanno conosciuto a distanza, tanti altri da vicino, ma tutti hanno sempre ammirato la tua alta professionalità e il tuo stile gentile. Molti hanno ascoltato e letto i tuoi discorsi e i tuoi interventi, mai di sola circostanza; le tue parole entravano sempre nel merito delle questioni, anche le più delicate come quelle sociali che attraversano oggi l’Europa, sempre con umana saggezza e, permettici, una saggezza dal sapore evangelico”. Con questa parole don Claudio Visconti, responsabile della Comunità cattolica italiana di Bruxelles, ricorda a www.migrantesonline.it David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto questa notte. La Comunità cattolica italiana di Bruxelles esprime la “più grande vicinanza ai tuoi cari ed anche ai tuoi collaboratori che ti sono sempre stati vicini anche in questi ultimi e difficili momenti”, scrive don Visconti. “Nella fede, vogliamo dire a te che riposi ora presso il Padre, di accompagnare ancora, in modi per noi misteriosi, il cammino della tua Europa nella costruzione di una comunità più fraterna e solidale, per chi la abita e per chi la cerca”.