“La morte di David Sassoli rappresenta una grandissima perdita per l’Europa e per l’Italia. Sono profondamente addolorata per la scomparsa improvvisa del presidente del Parlamento europeo che, anche con il suo sorriso e il suo garbo, ci ha sempre restituito il volto limpido, coraggioso e determinato di un uomo politico che ha saputo guidare le istituzioni con competenza e professionalità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, commentando la morte di David Sassoli.