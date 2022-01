David Sassoli: Anp, “ci ha insegnato i valori dell’Europa solidale, del bene comune e del rispetto delle istituzioni”

Anche l’Anp (Associazione nazionale presidi) ricorda il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, prematuramente scomparso oggi.

“Il suo impegno per un giornalismo libero e rigoroso e per un’idea di Europa di diritti civili e sociali lascerà il segno – si legge in un comunicato -. Le giovani generazioni che crescono sentendosi cittadini d’Europa devono sapere che è merito anche del lavoro di Sassoli. Un uomo da sempre convinto che la politica, al di là degli schieramenti, dovesse essere vicina ai cittadini e soprattutto ai più giovani”. “Ci ha insegnato i valori dell’Europa solidale, del bene comune e del rispetto delle istituzioni – conclude l’Anp -. Per questo lo ringraziamo commossi”.