David Sassoli: Casellati, “ha saputo vivere il Parlamento europeo come un luogo di ricerca della mediazione, di costruzione di prospettive di democrazia e libertà”

“Sono profondamente addolorata per la scomparsa di David Sassoli che rappresenta una grave ferita per l’Italia, per l’Europa e per chi come me ha potuto conoscere e ammirare il suo inconfondibile tratto umano”. Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando la morte di David Sassoli.

“Giornalista, politico e uomo delle istituzioni combattente ed appassionato, ci ha affidato anche nella lotta contro la malattia la testimonianza di cosa significhi non arrendersi mai, combattendo fino alla fine per portare a termine la propria missione”, ha proseguito la seconda carica dello Stato, evidenziando che per Sassoli “fermezza e propensione al dialogo erano i suoi tratti distintivi”. “Con queste risorse, ha saputo vivere il Parlamento europeo come un luogo di ricerca della mediazione tra interessi e posizioni spesso divergenti, di costruzione di prospettive di democrazia e libertà, accompagnando il cammino dell’integrazione in momenti anche drammatici della storia del nostro continente”. “Esprimo la mia commossa vicinanza alla famiglia”, ha concluso la presidente Casellati.