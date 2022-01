Diocesi: Vicenza, stasera l’incontro “Libano: una crisi senza fine”

Stasera, presso il Centro culturale San Paolo di Vicenza, con inizio alle 20.45, si terrà l’incontro “Libano: una crisi senza fine”. “Un’occasione preziosa per conoscere, attraverso esperienze della società civile, le condizioni dei rifugiati in Libano e di corridoi umanitari. Cercheremo di capire qual è la situazione attuale del Paese, tra pandemia, crisi economica, tensioni sociali, ma anche esperienze di resilienza”, si legge sul sito della diocesi di Vicenza.

Moderati dalla giornalista Lorenza Zago, interverranno Luciano Griso (medico referente di Medical Hope, progetto di Mediterranean Hope che fornisce sostegno medico ai profughi in Libano) e Sara Manisera (giornalista freelance che ha vissuto dal 2014 al 2017 a Beirut, e nei suoi reportage si è occupata più volte del Libano e della sua storia).

L’incontro nasce dalla collaborazione tra Centro culturale San Paolo, Non Dalla Guerra, La Voce dei Berici, Presenza Donna. Per partecipare è necessario il Super Green Pass.