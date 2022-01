Papa Francesco: all’Università Giovanni Paolo II, “non dimenticate la tradizione, ma create il futuro”

“Non dimenticare la tradizione, ma allo stesso tempo guardare con speranza al futuro e di creare il futuro”. È l’invito del Papa, nel messaggio inviato all’arcivescovo di Cracovia, mons. Marek Jędraszewski, Gran Cancelliere della Pontificia Università Giovanni Paolo II a Cracovia, per il 625° anniversario dello stesso ateneo. “Fedeli a secoli di tradizione, leggete i segni dei tempi, raccogliete con coraggio nuove sfide per portare efficacemente la verità del Vangelo all’uomo contemporaneo e al mondo”, la consegna del Papa, sulla scorta del “ministero del pensiero” auspicato per l’università da San Giovanni Paolo II. “Che la vostra università sia un luogo di formazione di nuove generazioni di cristiani, non solo attraverso lo studio scientifico e la ricerca della verità, ma anche attraverso la testimonianza sociale di vivere la fede”, l’augurio di Francesco: “Che sia una comunità in cui l’acquisizione della conoscenza si combini con la promozione del rispetto di ogni uomo, per l’amor di Dio che lo ha creato, e con la cura della formazione dei cuori, aprendoli a ciò che è più importante, ciò che è durevole e non passa”. “I giovani hanno i loro sogni e le loro mete, e un’università cattolica dovrebbe aiutarli a realizzarli sulla base della verità, del bene e della bellezza che hanno la loro fonte in Dio”, la tesi del Papa: “Il suo ministero del pensiero e di ricerca della verità è necessario oggi alla Chiesa in Polonia e nel mondo. Portatelo avanti con un senso di responsabilità per essere fedeli alla vostra missione: andate e fate discepoli!”.