David Sassoli: card. Betori (Firenze), il suo era un umanesimo fondato sui valori cristiani”

“Ci addolora la notizia della prematura scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, fiorentino di nascita, rimasto sempre molto legato a Firenze e alla figura politica di Giorgio La Pira”. Lo dichiara il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. “Ho piacere di ricordare oggi la sua cordiale disponibilità a rispondere all’invito e collaborare alle iniziative delle Chiese toscane. L’ultima nel 2019 quando fece un intervento su ‘Quale umanesimo per l’Europa’ nell’ambito del convegno ‘Umiltà, disinteresse, beatitudine’, promosso dalla Cet per rileggere il Convegno ecclesiale di Firenze e il discorso fatto da Papa Francesco nella nostra cattedrale nel 2015 – prosegue il porporato -. Nel citare spesso le parole del Papa, il presidente Sassoli non aveva mancato di evidenziare la sua idea di un’Europa fondata sulla pace e la solidarietà, la sua visione di una politica europea impegnata a difendere i diritti umani, le persone più fragili, il dovere dell’accoglienza per i migranti, la difesa del lavoro e delle opportunità per i giovani. Un umanesimo dunque fondato sui valori cristiani, che, nel ricordare il suo impegno, speriamo possano essere in futuro ancora la guida per l’Unione europea”.​