David Sassoli: Di Segni (Ucei), “perdiamo un grande presidente del Parlamento europeo e un uomo di spessore”

“Perdiamo un grande presidente del Parlamento europeo e un uomo di spessore che incessantemente si è speso per tessere una tela valoriale di altissimo livello, in tutte le tappe della sua vita”. Così, in una nota diffusa questa mattina, la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, esprime il cordoglio anche a nome degli ebrei italiani per la scomparsa di David Sassoli. “Il suo agire per la democrazia e la costruzione europea è stato immenso e si è distinto per la costante coerenza. Come ci ha ricordato l’Europa unita non è un dono dal cielo ma il risultato di un impegno luminoso di grandi protagonisti ai quali va ad aggiungersi. Un patrimonio di imperativi del narrare, del fare e saper fare per il bene dell’umanità che siamo tutti chiamati a non disperdere. Lo ricordiamo con gratitudine e commozione anche per sua vicinanza al mondo ebraico espressa non solo a parole ma con la forza delle azioni. Sia il suo ricordo di benedizione”.