David Sassoli: Meic, “autentico interprete dello spirito di Ventotene”

“Con la morte di David Sassoli perdiamo non solo un vero uomo delle istituzioni, ma soprattutto un autentico interprete dello spirito di Ventotene, il progetto di un’Europa “libera e unita”, di una comunità di popoli solidale, giusta, attenta ai fragili, accogliente con gli ultimi, capace di futuro”. Così, in una nota, il Meic, Movimento ecclesiale di impegno culturale, esprime il proprio cordoglio per la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Ci resta la testimonianza di un credente che ha saputo vivere il servizio politico in costante coerenza con la propria fede e la propria formazione di cattolico democratico: un esempio per chiunque voglia raccogliere la sfida di costruire il bene comune con competenza, passione e gratuità”.