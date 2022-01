David Sassoli: mons. Grušas (Ccee), “grande spessore politico e istituzionale”

“Riaffermò la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, soprattutto ai giovani, promuovendo i valori europei e una particolare attenzione agli ultimi”. Così mons. Gintaras Grušas, arcivescovo di Vilnius e Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee), ricorda David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, morto la notte scorsa. In una nota, i vescovi europei “ne ricordano il grande spessore politico e istituzionale, e il suo impegno, come credente, per il dialogo e a servizio del bene comune”. La Presidenza del Ccee, “mentre rinnova la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e ai collaboratori tutti dell’On. Sassoli, assicura la sua preghiera al Buon Pastore e Signore della vita, perché lo accolga nella Sua misericordia e lo porti alla felicità eterna”.