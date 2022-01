David Sassoli: Decaro (Anci), “con il suo lavoro in Europa ha reso orgogliosa l’Italia”

“David Sassoli è stato uno straordinario rappresentante delle istituzioni che ha reso orgoglioso il nostro Paese con il suo lavoro in Europa”. Lo ha affermato il presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando la notizia della scomparsa del presidente del Parlamento europeo avvenuta nella notte ad Aviano. “Europeista convinto, Sassoli ha sempre svolto il ruolo di presidente del Parlamento europeo con grande equilibrio e competenza ma anche con un tratto umano eccezionale”, ha proseguito Decaro, per il quale sono “indimenticabili le sue battaglie, portate avanti con fermezza e determinazione, per la tutela dei diritti umani”. “Negli ultimi due anni in cui la pandemia ha investito e travolto l’Europa e le sue istituzioni – ha concluso il presidente dell’Anci – il suo volto e le sue parole hanno dato senso e slancio ai valori comunitari”.