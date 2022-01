“Una notizia che non avremmo voluto apprendere. Un anno fa David Sassoli era qui con noi a dialogare con i giovani dell’Arsenale. Ricordiamo le sue parole pacate e di speranza, un uomo di dialogo che ha portato in alto il nome dell’Italia in Europa”. Così il Sermig-Arsenale della pace di Torino ricorda sulla propria pagina Facebook il presidente del Parlamento europeo scomparso nella notte ad Aviano. “Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e preghiamo per lui”, concludono dal Sermig.