David Sassoli: card. Lojudice, “profonda tristezza”, “grande estimatore di Santa Caterina”

“Abbiamo appreso con profonda tristezza della scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Alla sua famiglia le condoglianze mie e dell’intera Chiesa di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino”.

Queste le parole del card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, appena appresa la notizia della scomparsa, questa notte, di Sassoli. “In questi giorni – prosegue – siamo a Lecceto Malmantile in ritiro spirituale con il clero diocesano e oggi pregheremo per il compianto Sassoli affidando la sua anima alla misericordia di Cristo”. “Ho incontrato Sassoli – continua il porporato – la scorsa estate e subito ci siamo trovati in sintonia sulla necessità di rilanciare in Europa la grande figura di Santa Caterina. Stavamo lavorando proprio a questo progetto, ma il Signore lo ha chiamato a se”. “Noi continueremo – conclude – su questa strada per condividere con tutti i Paesi europei la grande ricchezza spirituale, la grande attualità ed umanità di Santa Caterina”.