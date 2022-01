David Sassoli: mons. Landau (Caritas Europa) “profondamente grati per la sua vita e il suo impegno a favore del bene comune”

È con grande dispiacere che Caritas Europa ha appreso questa mattina della morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Il presidente Sassoli – si legge in un messaggio a firma di mons. Michael Landau,presidente di Caritas Europa – era profondamente radicato nei valori che condividiamo come Caritas, con un cuore aperto verso le persone che affrontano l’emarginazione e l’esclusione, appassionato del suo lavoro sempre diretto alla coesione e alla solidarietà in Europa e nel mondo. Caritas Europa è profondamente grata per la vita e l’impegno del presidente Sassoli per il bene comune”.

Lo scorso luglio, Caritas Europa aveva incontrato il presidente Sassoli per discutere questioni di interesse comune, come l’impatto del Covid-19 sulle persone in stato di povertà, la necessità di una rapida diffusione globale dei vaccini, il ruolo dei servizi sociali durante la pandemia e la necessità di percorsi sicuri e legali verso l’Europa.

“Abbiamo perso un amico e un grande leader europeo – scrive Maria Nyman, segretario generale di Caritas Europa – . I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia e ai cari del presidente Sassoli. Riposa in pace”.