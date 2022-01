David Sassoli: Imam Pallavicini (Coreis), “aperto al pluralismo religioso e al dialogo con ebrei, cristiani e musulmani”

I musulmani della Coreis Italiana “esprimono le più sentite condoglianze ai famigliari e conoscenti del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso questa notte”. “Abbiamo avuto il piacere e l’onore di incontralo pochi mesi fa durante le giornate del G20 Interfaith Forum svoltosi a Bologna sotto la Presidenza Italiana dall’11 al 14 settembre”, ricorda il presidente della Coreis imam Yahya Pallavicini. “La presenza di Sassoli in quell’occasione è stata molto significativa come segno di riconoscimento e sensibilità personale e istituzionale di una seria interlocuzione con i rappresentanti dell’Islam Europeo. Aveva un suo particolare senso ecumenico, aperto al pluralismo religioso e al dialogo con ebrei, cristiani e musulmani”. Nella nota, la Coreis ricorda che rivolgendosi ai rappresentanti del Consiglio dei leader musulmani europei, durante un incontro ospitato dalla Fondazione Fscire di Alberto Melloni, Sassoli aveva affermato: “Considero un privilegio che in Europa convivano ebrei europei, cristiani europei, musulmani europei e laici europei”. “Ci auguriamo – scrive Pallavicini – che il suo esempio di apertura e sensibilità possa essere da modello per tutti i capi politici delle Istituzioni italiane ed europee”.