David Sassoli: Alecci (Comitato candidatura volontariato bene immateriale Unesco), “un uomo politico e un giornalista di grande spessore umano”

“Con David Sassoli scompare un uomo politico e un giornalista di grande spessore umano. Ha sempre rivendicato con orgoglio la sua formazione all’interno della Agesci. Da presidente del Parlamento europeo ha sempre orientato la sua concreta visione e impegno alla ricerca della pace, della solidarietà, della giustizia e della cura nei confronti del prossimo. I valori del volontariato”. Lo ha dichiarato Emanuele Alecci, portavoce della candidatura del volontariato a bene immateriale Unesco. “Ricordiamo con affetto la sua partecipazione e le sue parole in occasione del passaggio di testimone tra Padova Capitale europea del volontariato e Berlino. Il volontariato italiano perde un grande amico e un interlocutore prezioso specie in questo periodo in cui avanza la candidatura del volontariato a bene immateriale Unesco. Questo impegno lo porteremo avanti nel suo ricordo, nel più puro spirito di solidarietà europea”, conclude Alecci.