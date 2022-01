David Sassoli: Cartabia (min. Giustizia), “ricordava che la libertà è figlia della giustizia”

Uno “strenuo difensore dei più alti valori europei, fino alla fine”. Così il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ricorda David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto nella notte ad Aviano.

Esprimendo “profondo dolore per la prematura scomparsa”, la Guardasigilli rammenta che Sassoli, “già appassionato giornalista”, “ha ricordato a tutti come la ‘nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo costruire e della solidarietà che sapremo sviluppare’, come ebbe a dire durante il discorso di insediamento al Parlamento Ue”.