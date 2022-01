“Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di David Sassoli che in questi anni ha contribuito a rafforzare il legame dell’Italia con l’Europa con un impegno costante e generoso, dalla difesa del bilancio comune all’attenzione alle tematiche sociali”. È quanto afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ricordando le battaglie condotte dal presidente del Parlamento europeo per un’Europa più vicina ai cittadini e alle imprese.