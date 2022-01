David Sassoli: giovedì 13 camera ardente in Campidoglio. Venerdì i funerali nella chiesa Santa Maria degli Angeli

La camera ardente per David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso questa notte, sarà allestita giovedì 13 gennaio in Campidoglio, sala Protomoteca, dalle ore 10 alle 18. I funerali saranno celebrati venerdì 14 gennaio, alle ore 12, nella chiesa Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma.

Lunedì 17 gennaio, alle 18, alla plenaria dell’Euroassemblea di Strasburgo, l’ex presidente del Consiglio ed ex parlamentare europeo Enrico Letta pronuncerà il discorso ufficiale nella cerimonia di commemorazione per David Sassoli.