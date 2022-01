David Sassoli: Von der Leyen, “un grande europeo e italiano”. I messaggi di cordoglio da istituzioni Ue ed eurodeputati

“Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico”. Queste le parole usate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per esprimere sulla rete il suo cordoglio. Per l’alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, “perdiamo un politico di valore ma soprattutto un amico, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, prima nel giornalismo e poi nelle istituzioni come presidente del Parlamento europeo”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parla di Sassoli come un “europeo sincero e appassionato”. “Ci manca già il suo calore umano, la sua generosità, la sua cordialità e il suo sorriso”, scrive ancora Michel.

Parole di cordoglio si leggono sui profili ufficiali delle famiglie politiche del Parlamento europeo: “Oggi l’Ue e la famiglia dei progressisti perdono un vero europeo, uno statista, un uomo di valore”, si legge sul profilo ufficiale del gruppo S&D (Socialisti e democratici) a cui apparteneva Sassoli. “Era un vero leader, ha combattuto strenuamente per i principi democratici e progressisti che ci stanno a cuore”, scrivono in inglese e concludono in italiano: “David, ci mancherai immensamente”. “Scioccati e rattristati” si dicono i copresidenti del gruppo dei conservatori e riformisti (Ecr), Ryszard Legutko e Raffaele Fitto: “È una grande perdita per il Parlamento europeo e per l’Europa”. Per Manfred Weber, che guida il gruppo dei Popolari (Ppe), Sassoli “era un vero ambasciatore europeo e appassionato di un’Europa più unita e sociale”. “David Sassoli ha guidato il Parlamento e ha servito i cittadini europei con convinzione e integrità. Era determinato a costruire una società più giusta e un’Unione europea più forte”, scrive oggi Renew Europe.

Tanti i messaggi di cordoglio anche dai parlamentari del gruppo dei Verdi; scrive ad esempio Elenora Evi: “Persona di grandi valori, coerenza, garbo istituzionale e sobrietà. Ha guidato il Parlamento in uno dei momenti più difficili per l’Europa, ricordandone sempre i valori fondanti”. Parole di cordoglio per la famiglia anche dal gruppo Identità e democrazia, mentre la Sinistra scrive di “una perdita enorme” e descrive Sassoli come “appassionato e impegnato” e ricorda come abbia “mantenuto relazioni positive e amichevoli con il gruppo durante tutto il suo lavoro. Ci mancherà”.

Di “grande dolore” per la scomparsa del presidente David Sassoli scrive anche Jaume Duch, il portavoce del Parlamento europeo che esprime “le più sentite condoglianze” alla sua famiglia e “a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui”.