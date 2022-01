David Sassoli: fra Moroni (custode Sacro Convento Assisi), “un uomo a servizio del bene comune, ha mostrato i valori cari al francescanesimo”

“La morte di David Sassoli ci rattrista molto”. Così il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, ha commentato la scomparsa del presidente del Parlamento europeo. “È stato un uomo a servizio del bene comune, come ha sottolineato Papa Francesco, un dono prezioso per il giornalismo, per la politica e soprattutto per la società italiana ed europea nel loro complesso”, ha proseguito fra Moroni, sottolineando che Sassoli “ha mostrato nella sua vita valori cari al francescanesimo: solidarietà, fraternità e bene comune in opposizione a disuguaglianze e discriminazioni sociali”. “San Francesco ci ricorda allo stesso tempo che la morte è anche sorella, perché è l’ultimo velo che si squarcia per condurci alla vita vera, che inaugura un nuovo modo di essere in comunione con ogni persona di buona volontà e di contribuire così al bene del mondo”, ha aggiunto il custode del Sacro Convento di Assisi. “Se dunque da un lato desidero esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e a tutti i cari di David e assicurare la preghiera della nostra comunità francescana, che ha avuto la gioia di accoglierlo in occasione della firma della Carta e del Manifesto di Assisi, dall’altro sono certo che il bene che David è stato e ha realizzato è più che mai vivo e continuerà ad essere fecondo nell’eredità preziosa del suo pensiero e della sua testimonianza cristiana e professionale”, ha concluso fra Moroni.