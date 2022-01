David Sassoli: Corte Costituzionale, un minuto di silenzio per ricordrlo. Amato (vicepresidente), “persona buona e gentile, credeva fermamente nei suoi principi”

“Prima di cominciare i nostri lavori, vorrei che dedicassimo un minuto di silenzio per ricordare David Sassoli: una persona che credeva fermamente nei suoi principi e che aveva la caratteristica di essere buono e gentile, una caratteristica non comune”. Con queste parole, il vicepresidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, ha aperto l’udienza pubblica di questa mattina da lui presieduta. I giudici della Corte e gli avvocati presenti hanno osservato un minuto di raccoglimento in onore del presidente del Parlamento europeo, scomparso nella notte ad Aviano.