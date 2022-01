David Sassoli: Agesci, “grati della strada fatta insieme, porteremo avanti il suo esempio”

“Siamo grati della strada fatta insieme, e porteremo avanti il suo esempio nel tentativo di dare concretezza a quella Promessa di fare sempre del nostro meglio, da scout e da cittadine e cittadini. Buona strada, David”. Si conclude con queste parole un lungo post di ringraziamento pubblicato dall’Agesci (Associazione Guide e Scouts cattolici italiani) sulla propria pagina Facebook a seguito della scomparsa di David Sassoli.

“È col cuore colmo di emozioni che vogliamo dire il nostro grazie a David Sassoli, per noi non solo presidente del Parlamento europeo e giornalista, ma fratello scout”, scrive l’Agesci: “Condividiamo il grazie delle decine di migliaia di Guide e Scout Agesci per quanto ci ha insegnato e testimoniato in questi anni. Grazie per lo scautismo in cui si è formato e che ha trasformato in scelte di vita, in stile, in cultura, in impegno costante. Grazie per esserci stato vicino in tutte le occasioni in cui gli era possibile. Grazie per le parole che in questi anni ha fatto riecheggiare in tutti i contesti più alti della nostra Europa, parole di solidarietà, di cooperazione, di attenzione agli ultimi, di protagonismo per la salvaguardia del Pianeta. Grazie perché in un mondo che cambia veloce, dove fa molto più rumore l’albero che cade di quello che cresce, dove si prende spesso la scena una politica di opportunismi e superficialità, David ha incarnato un altro modo possibile di vivere scelte serie e adulte di impegno per il bene comune. Di osservare e raccontare con onestà la realtà, i fatti, le speranze, le urgenze”.