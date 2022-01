“La scomparsa di David Sassoli è una gravissima perdita per le istituzioni democratiche”. Così in una nota stampa, il Rabbino Capo di Roma Riccardo Shmuel Di Segni ricorda Sassoli. “Un legame particolare di amicizia – aggiunge il Rabbino Capo – esisteva tra lui e il mondo ebraico e nel corso del suo mandato parlamentare europeo ha più volte espresso fermamente la sua posizione in difesa dei valori della convivenza e dei diritti religiosi. Lo ricordiamo con gratitudine”.