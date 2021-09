Tragedia funivia Stresa-Mottarone: Garlatti (Agia), “privilegiare l’essenzialità dell’informazione nella ricostruzione dei fatti”

“Il bambino sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa-Alpino-Mottarone è tornato di nuovo sotto i riflettori della cronaca. Fermo il diritto di informazione, da attuare rigorosamente nel rispetto delle norme a tutela della personalità dei minorenni, è opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di evitare speculazioni e sensazionalismi in casi come questo”. Così l’Autorità garante per l’infanzia e per l’adolescenza, Carla Garlatti, dopo il presunto rapimento del bambino da parte del nonno. “Il racconto dettagliato del vissuto del bambino e delle sue relazioni affettive infatti può rischiare di comprometterne l’armonico sviluppo. Per questa ragione è responsabilità del giornalista evitare negli approfondimenti di indugiare sugli aspetti più intimi e privati della vita del minore e privilegiare l’essenzialità dell’informazione nella ricostruzione dei fatti”, conclude Garlatti.