Germania: i vescovi sostengono la campagna nazionale “Qui si vaccina”. Mons. Bätzing, “abbiamo la responsabilità gli uni degli altri”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, sostiene la settimana d’azione nazionale “#HierWirdGeimpft – #Qui si vaccina” dal 13 al 19 settembre per la vaccinazione contro il virus Covid-19. “Vaccinarsi! Abbiamo tutti la responsabilità gli uni degli altri. Io sono lì perché i miei vicini sono importanti per me, ovunque”, ha scritto il vescovo del Limburgo sulla pagina Facebook della sua diocesi nel fine settimana. Anche molti altri vescovi appoggiano l’iniziativa. La diocesi ha ricordato che alla Festa della Croce del Limburgo dal giovedì alla domenica, ad esempio, davanti all’Ordinariato episcopale, “si potrebbero rimboccare le maniche”. Anche il vescovo di Spira, mons. Karl-Heinz Wiesemann, sostiene la settimana d’azione nazionale. “Fatevi vaccinare e incoraggiate anche gli altri a farlo”, ha detto Wiesemann all’inizio della settimana di azione. Ha citato Papa Francesco dicendo che la vaccinazione contro il Covid19 è “un’un’espressione di responsabilità per i nostri bambini e per tutti coloro che non possono essere vaccinati. Se fosse possibile aumentare il tasso di vaccinazione, sarebbe possibile un ritorno più rapido alla vita quotidiana senza distanza e mascherina”. Il vescovo di Erfurt, mons. Ulrich Neymeyr ha affermato che il virus “può essere sconfitto solo con le vaccinazioni”. Inoltre, il vaccino deve essere disponibile per tutti nel mondo: “Dopo tutto, il virus è attivo anche in tutto il mondo”. Il vescovo ha spiegato che lui stesso si è fatto vaccinare non appena è stato il suo turno. Consiglia agli scettici “di leggere i foglietti illustrativi dei farmaci che stanno assumendo. Tutti i farmaci hanno dei rischi e possono avere effetti collaterali. Ma nella maggior parte dei casi, i benefici li superano di gran lunga e, soprattutto quando si tratta di Covid-19, non solo quello Vaccinato, ma a beneficio di tutte le persone”.