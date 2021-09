Coronavirus Covid-19: Fondazione Soleterre, dopo ricerca con Università cattolica interventi di supporto psicologico per adolescenti

“L’obiettivo del progetto di ricerca è comprendere l’impatto della pandemia Covid-19 sulla qualità della vita nei ragazzi dagli 11 ai 18 anni. In particolare, si cercherà di approfondire sia come i ragazzi hanno vissuto e percepito la pandemia sia quali risposte comportamentali, emotive e relazionali hanno messo in campo. Questo ci permetterà di comprendere quali interventi siano maggiormente necessari e rispondenti ai loro bisogni”: lo spiega Chiara Ionio, professore associato in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, parlando della ricerca, promossa dalla Fondazione Soleterre, in collaborazione con l’Unità di ricerca sul trauma del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, volta a indagare i fattori di rischio e di protezione per la qualità della vita dell’adolescente come conseguenza della pandemia da Covid-19.

A partire dai risultati di questa attività di ricerca, si legge in una nota, “Fondazione Soleterre garantirà interventi di supporto psicologico in ottica di prevenzione e contenimento degli effetti psicologici e sociali della pandemia attraverso un proprio team di psicologi in tutta Italia: è possibile chiamare il numero +39 335 7711 805 dalle 9 alle 18 per fissare l’appuntamento con uno psicologo in presenza (sul territorio di residenza) oppure on-line”. Attraverso la creazione di una rete nazionale per il supporto psicologico Covid-19, Fondazione Soleterre è, infatti, presente in 14 Regioni con 86 psicologi e psicoterapeuti pronti ad intervenire immediatamente dopo la chiamata su fragilità e disturbi che se correttamente affrontati possono prevenire esiti ben peggiori.

Fondazione Soleterre lavora da quasi 20 anni in 10 reparti pediatrici – in particolare nelle onco-ematologie pediatriche – in Italia, Ucraina, Uganda, Marocco, Costa d’Avorio e Burkina Faso. Dallo scorso settembre 2020 ha avviato un progetto di supporto psicologico Covid-19 in 70 classi scolastiche in aiuto a 1.400 studenti, 168 genitori e 288 docenti alle prese con nuove regole e nuovi modi di stare insieme.