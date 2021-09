Diocesi: Pitigliano, concluso il convegno “Le porte del Mediterraneo. La giusta rotta”

Concluso a Pitigliano il terzo convegno internazionale con al centro il dialogo culturale nell’area del Mediterraneo, organizzato dalla diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze in collaborazione con la Rete italiana per il dialogo euromediterraneo (Ride). Tanti i partecipanti in questi giorni, a partire dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che ha aperto la sessione. Tra gli altri, sono intervenuti il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Oren David. Durante il convegno è stato annunciato che la città di Pitigliano, la diocesi e il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze saranno presenti il 12 ottobre a Ventotene, all’incontro interreligioso ispirato dal progetto di La Pira. Inoltre, è stato consegnato il Premio Epheso a mons. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Sono state anche inaugurate nel Museo diocesano di Palazzo Orsini, primo in Italia, tre vetrine olografiche, messe a punto dai giovani studenti e ricercatori del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Un progetto di studi e lavoro intrapreso da qualche anno con la diocesi, che ha portato a risultati visibilmente eccellenti e di grande impatto culturale. La due Giorni si è conclusa con un momento di preghiera nella sinagoga di Pitigliano, leggendo il Salmo 149 prima in ebraico e poi in italiano, seguito dalla visita al quartiere ebraico della città di Pitigliano e quindi a Sovana nella necropoli monumentale etrusca.