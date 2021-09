Papa in Sloaccchia: al Centro Betlemme, “il Signore è con noi, sempre ci accompagna, soprattutto nei momenti bui”

“Buonasera a tutti voi! Sono contento di visitarvi, di essere tra voi. Grazie di ricevermi”. È il saluto del Papa, a braccio, agli ospiti del Centro Betlemme, gestito alla periferia di Bratislava dalle Suore della Congregazione di Madre Teresa. “E ringrazio tanto le suore, il lavoro he fanno”, ha proseguito Francesco parlando sempre a braccio nel piazzale antistante il Centro: “lavoro di accoglienza, di aiuto, di accompagnamento. Grazie tante! Anche ringrazio le mamme e i papà e tutti i ragazzi di essere qui in questo momento. E anche il Signore è con noi: quando noi siamo insieme, così felici, il Signore è con noi. È con noi anche quando c’è il momento della prova. Mai ci abbandona. Possiamo vederlo o non possiamo vederlo, ma il Signore sempre ci accompagna nei momenti della vita. Non dimentichiamolo questo, soprattutto nei momenti bui”. Poi la visita alla struttura e l’incontro con i senzatetto.