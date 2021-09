Dante: Firenze, oggi e domani 25 attori di fama internazionale leggeranno la Divina Commedia in inglese. Incasso devoluto alla Comunità di S. Egidio

Tra oggi e domani 25 attori di fama internazionale reciteranno la Divina Commedia in inglese nella traduzione Robert & Jean Hollander, sotto la regia di Justin Butcher. Una maratona di 24 ore presso il Cinema La Compagnia di Firenze e in streaming dalle 19 del 13 settembre alle 19 del 14 settembre. I 100 canti del capolavoro dantesco verranno letti in inglese (in presenza e registrati) anche da Ralph Fiennes, Helen Mirren, Rupert Everett con inediti contributi video realizzati per J.Productions in alternanza agli attori sul palco fiorentino tra cui Janice Acquah, Eleanor Butcher, Justin Butcher, Mary Chater, Clara Francesca, Andrew Harrison, Rupert Mason, Jan Noble, Amaka Okafor e Kenneth Omole.

L’iniziativa è firmata da J. Productions, società teatrale, nata a Milano nel 2021 per promuovere il teatro inglese in Italia, che ha voluto omaggiare Dante nel suo primo spettacolo in presenza. “Sono molto felice delle tante adesioni al progetto, gli artisti coinvolti hanno personalità diverse e forti – afferma Julia Holden, fondatrice e direttrice di JP – e le interpretazioni che ho avuto occasione di vedere in fase di prova sono vibranti! Proporremo una maratona dantesca varia e intesa che varrà la pena vivere nel suo viaggio canto dopo canto”.

Gli organizzatori hanno deciso di devolvere l’incasso a progetti per lo studio della lingua italiana a favore di migranti e rifugiati della Comunità di Sant’Egidio a Firenze.