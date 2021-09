Elezioni amministrative: Ucid Roma, nel pomeriggio un confronto con i candidati sindaco sulla “Capitale sostenibile”

Verranno presentati nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 settembre, i risultati del progetto “Focus Roma Capitale Sostenibile”, uno studio promosso dall’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) romana con l’obiettivo di mettere a fuoco le problematiche sociali di Roma Capitale per ottenere un’immagine nitida delle criticità da affrontare e delle priorità da perseguire in vista del prossimo appuntamento elettorale.

All’evento, ospitato dalle 17 nella sala Giubileo dell’Università Lumsa e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Ucid Roma, sono stati invitati i candidati sindaco Virginia Raggi, Paolo Berdini, Andrea Bernaudo, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri e Enrico Michetti. Con loro l’Ucid Roma si confronterà sulle proposte, “il cui contenuto e intenti – spiega una nota – coincidono con l’invito rivolto ai cattolici associati da parte dell’Insegnamento Sociale della Chiesa a offrire ed a fornire collaborazione alle istituzioni civiche per la realizzazione del bene pubblico e condivise con le associazioni che si riconoscono in tali valori”. A dare i saluti di benvenuto saranno Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, e Giorgio Gulienetti, Presidente di Ucid Roma.